樓市升溫，大手買家重現新盤市場。四叔李兆基旗下恒地（012）發展的上水古洞現樓高爾夫．御苑，近期出現一位神秘富婆密密掃貨，2個月內動用2.5億元大手掃入16個大單位，為中聯辦前年斥2.5億元購入觀塘凱滙20個單位後，近兩年一手市場最大宗掃貨個案。該富婆更硬食樓價15%辣稅，單計交稅都逾3,800萬元，反映對古洞北發展前景有信心。

據土地註冊處及代理消息指，高爾夫．御苑8座8樓至26樓A及B室共16個單位，全屬3房大單位，實用面積961至1,048方呎，今年3月以來獲同一名買家分批購入，戶戶過千萬元，成交價1,424.103萬至1,685.19萬元，總成交金額高達2.5億元，平均呎價15,591元。資料顯示，該批單位的登記買家全為趙志芬（Chiu Chi Fun）。

新地（016）昨以逾86億元天價投得古洞北首幅住宅後，高爾夫御苑今日即錄得成交，為8座8樓B室，實用面積961方呎，以約1,424萬元成交，有指買家為該富婆。

趙志芬背景神秘，有指為一名年約60歲、從事貿易生意的中港女商人，現居於中半山富滙豪庭一個市值逾1億元的豪宅。所謂春江水暖鴨先知，富婆睇好古洞北發展前景，早於去年11月已大手買入上水御林皇府3幢獨立屋，每間作價3,780萬至4,600萬元，涉資1.263億元，平均呎價1.4萬元。有區內代理透過，富婆認為區內樓價低水，抵買過港島區，故買完一間又一間，相信陸續有來。被問到富婆背景，該代理指：「好神秘」，她睇樓都是一人行事，不見有司機接送，打扮樸素，由地產代理接載睇樓。

御林皇府原本有5個二手放盤，但富婆買入3間後，其餘兩個放盤的業主都怕蝕抵，現已封盤不賣。

去年11月以來，這名富婆已在新界北區買入最少19個單位，總樓面25,081方呎，涉資3.76億元，而且每次買樓都要額外支付15%辣招稅，單計交稅已要逾5,600萬元﹔而其買入的御林皇府其中2幢洋房，毋須按揭Full pay買入，豪氣情況令人乍吞。

根據土地註冊署資料，該名女豪客自2001年起已入市豪宅，最初斥720萬元買何文田加多利大廈單位，4年間轉手賺318萬元或44%。由2001年至2007年間，她一共斥資超過1.7億元掃入9伙香港半山及九龍豪宅貨，單是2007年，就買入7間豪宅，包括尖沙嘴港景峰、中半山時和大廈及山頂花園。最貴價是中半山富匯豪庭2座中層A室，實用面積1,933方呎，當時買入價5,124.3萬元，呎價26,510元。單位仍未放售，有傳是她的現居地。屋苑去年同類成交呎價達5.8萬元，以此推算，該大宅料市值1.14億元。上述她購入的豪宅貨至今已沽出4間，獲利逾4,434萬元。而手上仍持有的單位，就至少值1.67億元。

專家：「真係咁抵買咩？」

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，自昨日新地（016）斥逾86億元、每呎樓面7,184元購入古洞北發展區首幅住宅地後，不少同區新盤發展商亦推出貨尾單位務求清貨，市場亦有投資者入市，睇好該區「兩鐵交滙」的前景。不過他直言，該區現時基建發展才剛落實，古洞站預計2027年完工，而新田、牛潭尾及凹頭等站則料2034年才完工。現時入市作大型投資，預計回報期相當長。

張翹楚指，該區現有的住宅以大單位為主，如天巒近期二手成交呎價約1.2萬元，成交甚少，相信升值較慢。新地以逾7,100元呎價投地，未來開售呎價或達2萬元。但張翹楚認為二者不可直接比較，因為該幅地料以分層住宅發展，涉及不少中小型單位，跟現時區內大單位貨種不同。

對於大手投資客轉戰古洞區，張翹楚質疑：「真係咁抵買咩？」他解釋，新界樓價已非十多年前的水平，呎價已升至過萬元，不少新盤呎價達1.5萬元，相信投資「水位」將不及以往市區的新發展區，如九龍站上蓋物業等。

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