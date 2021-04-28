特約報道｜近年日本經濟再次起飛，日經指數處於多年來的高位，投資者都看好日本發展。未來疫苗護照概念落實，旅遊重啟更是指日可待。好多人去日本玩，已經住怕了當地細得緊要的酒店，都選擇住民宿更玩得自在，所以投資獨立屋放租作為被動收入，是一項穩健的投資選擇。

投資看升值潛力，要數日本這幾年的熱門投資地區，自然非大阪莫屬，因為大型基建夢洲人工島將落成，2025年在此舉辦世界博覽會，而且日本首個賭場會在大阪營運，多重利好因素，勢必令大阪旅遊業更興旺。可以預視未來大阪旅館民宿將供不應求，所以一些傳統景點以外的地區作為旅館民宿，其實很有升值潛力。早著先機，在這些區域附近購買物業做民宿出租，可享受未來日本觀光業興旺的紅利。

位於大阪生野區的低密度別墅獨立屋項目Victoria Garden III，前二兩期已經全數售罄，可見獨立屋大有市場。生野區靜中帶旺，距離難波很近，才2個車站，但當地商店、食肆的價格就比心齋橋、難波這類勢區地區便宜不少，以遊客角度來看相當吸引。項目就近車站，10分鐘可步行到達桃谷站，更可連接亦南海電鐵前往關西機場，35分鐘就可到達。另外可舉步到達鶴橋站，3個站就可以到達心齋橋，對旅客來說出遊往返都相當方便，承租潛力優厚。

項目附近亦有著名景點，步行4分鐘可到達當地頗有名的韓國街，韓式燒烤、雜貨、時裝、工藝品店林立，不少遊客慕名而來。而且樓盤步行2分鐘就可到桃谷商店街，有齊便利店、餐廳、超市、藥妝等，生活配套齊全。

Victoria Garden III別墅獨立屋採三戶兩層設計，每戶面積約392-445呎，比起傳統一戶建私隱度更高，更具投資價值。另外一大賣點是有具有共享花園式休憩區，完成自成一角，可以在花園舉行BBQ或派對等活動。發展商除了有2年6%保證租金回報和送全屋俬電器，更包民宿牌照，可以即買即做民宿，增加被動收入。另外發展商送出1年免費入住30天發展商旗下大阪指定管理民宿物業優惠。展銷會有銅鑼灣與沙田兩個地點，可依個人交通方便前往，把握機會周末到場了解更多。

日本物業展銷

日期：5月1-2日 星期六及日

時間：11am–7pm

投資講座︰2pm、4pm

地點：

【銅鑼灣】The Park Lane Hong Kong a Pullman Hotel柏寧酒店 26 樓藝軒 V 廳 (銅鑼灣站 E 出口)

【沙田】Royal Park Hotel 帝都酒店 2 樓藍寶石廳 (沙田站 A3 出口，鄰近新城市廣場)

網上預約︰

查詢︰2109 0206 / 6381 1308 (客戶服務部)

WhatsApp︰bit.ly/2KVlbo9

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