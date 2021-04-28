政府推出應用程式，供食肆用手機掃描顧客疫苗針卡上的二維碼。負責研發的資訊科技總監林偉喬出席生產力促進局「5G新世代應用展館」開幕禮時表示，經過一個月的籌備工作，應用程式已準備好，明日會上載至食環署網站供食肆負責人下載，日後會視乎成效，再安排在App Store和Google Play上架。食肆負責人毋須登記任何資料，即可使用。

他說，應用程式可掃描紙本針卡、電子針卡，以至電子針卡截圖上的二維碼，若顧客已注射一劑疫苗，螢幕會顯示一個剔號，若顧客已注射兩劑疫苗並已相隔14天，會顯示兩個剔號。

林偉喬強調，應用程式不會讀取到市民的個人資料，只會識別到市民是否已注射疫苗，因此餐廳也不會知悉市民的個人資料。

被問到如何防止有人出示假針卡時，林偉喬表示，二維碼經公開密碼匙技術加密，應用程式可以辨別真實和偽冒的二維碼，若有人出示偽冒的二維碼，應用程式會顯示二維碼並非真實的訊息。

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