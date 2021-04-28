今年以來，長和（001）股價升17%，跑贏旗下長建（1038）的13%升幅。長和吸引力在長建之上，料將繼續跑贏長建。

1) 長和現價63.55元，較2015年5月大改組後最高價125元低49%。長建同期只跌27%。

PB僅0.45倍

2) 2020年，長和營收2,664億元，跌11%；純利291.4億元，倒退27%。今年，來自出售歐洲電訊發射塔的盈利多過去年、石油業務大有好轉、港口與零售業務改善，預測盈利回復2019年的390億元水平，預測PE 6.3倍，較6年平均折讓28%，亦遠低於長建的13.2倍。

3) 長和今年預測PB 0.45倍 ，較6年平均折讓4成，亦遠低於長建的1.0倍。

4) 長和今年預測股息率4.8厘，只略遜於長建的5.3厘。

5) 長建獲長和增持或本身回購的可能性極低，李家增持長和或長和回購的可能性則極大。

6) 長和在歐洲的電訊業務，年前重組為「歐洲3集團」，估計為上市鋪路，去年營收858億元、EBITDA 314億元，屬「大嘢」，有機會分拆上市集資三數百億元，以逾10倍PE及逾1倍PB上市，更反映長和估值偏低。長和有分拆概念，看不出長建有同樣概念。

★長和現價63.5元，目標價重溫：77元，潛在升幅21%，相信已屬保守。高盛睇86元，Morningstar睇80元。

同場加映：中國海外（688）昨日中午宣佈今年首季經營情况，物業銷售年急增50%，營收按年大升32%，經營盈利按年上升10%，收19.54元，微跌2仙。

由物業銷售推測，中海外其餘三季盈利料會較佳，全年預測增長13%，PE僅3.6倍，較6年平均折讓逾四成，較華潤置地（1109）的7.9倍折讓五成半；預測PB 0.53倍，較6年平均折讓四成半，較潤地的0.99倍折讓四成半。過去12個月，中海外股價大跌30%，潤地則升17%，以致估值出現大折讓。

中海外現價19.54元，目標價重溫：26.6元，潛在升幅36%。廣發證券睇32.9元，野村睇31.85元。

何車