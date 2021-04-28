【本報訊】中電信（728）昨日公佈的季績通告顯示，期內經營收入按年升12.7%至1,068.73億元（人民幣．下同），其中服務收入佔1,000.8億元，按年升8.6%，純利按年升10.6%至64.4億元，公司並發通告指已於中國證監會網站預先披露回A上市的招股書。

中電信首季息、稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年增3%至310.5億元。季內，移動服務收入為484.2億元，按年升8.1%；移動用戶ARPU為45.6元，按年升2.7%，實現企穩回升。期內移動用戶數約3.56億戶，淨增523萬戶，其中5G套餐用戶約1.11億戶，淨增2,473萬戶，滲透率達31.2%。

中興純利增近兩倍

中電信管理層表示，將強化科技創新，加快5G、雲和人工智能融合發展成為新型信息基礎設施，激發市場需求，持續構建數碼化平台。

另外，中興通訊（763）首季錄純利21.82億元，按年增加1.8倍。每股盈利為0.47元。季內收入按年升22%，至262.1億元。期內令投資收益增加43.5倍至7.35億元，主要由於轉讓北京中興高達通信技術股權所致。中興日前發佈G4X系列服務器等5G技術，其副總裁、服務器存儲產品線總經理郭樹波稱，公司近五年增長迅速，營收增長近8倍。