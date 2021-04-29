蘋果（美：AAPL）公佈截至3月底季績，蘋果上季收入896億美元（約6,954億港元）破紀錄，按年增長54%，超市場預期774億美元；純利236億美元，升1.1倍；每股盈利1.4美元，同樣超預期0.99美元。其中，iPhone銷量貢獻最多，佔整體收入54%。蘋果股價昨跌0.6%，市後反彈2.36%，報136.73美元。

facebook公佈第一季度收益，收入按年增48%至261億美元，遠遠華爾街預期的約230億元，純利則近倍至95億元。月度活躍用戶亦破紀錄，增約5000萬至有28.5億。fb股價升1.16%，市後再升6.15%至326美元。瑞信Stephen Ju指，改善廣告趨勢對facebook和Instagram應該是好兆頭，許多分析師本周提高目標價。據《彭博》數據，分析師料fb年內可升至341.5美元水平。

Spotify（SPOT）盤前公佈今年首季業績，收入為21.47億歐元，按年增長16%；淨利潤為2,300萬歐元，去年同期錄得淨利潤100萬歐元，上季錄得虧損1.25億歐元。月活躍用戶數（MAU）達3.56億，按年增長24%，按季增長3%；付費用戶達1.58億，按年增長21%。第一季度付費用戶中，每用戶平均收入為4.12歐元，按年下降7%。盤前跌7.49%。

iPhone 12掀換機潮

蘋果每個產品類別都有雙位數增長，去年10月蘋果推出5G iPhone 12手機，掀起新一輪換機潮，iPhone仍是蘋果最好賣產品，進漲479億美元，按年升66%。但增長最強勁的是iPad及Mac，分別升78.7%及70.1%，至78.07億美元及91.02億美元，主要受惠疫情在家工作刺激銷情。

包括iCloud、App Store和Apple Music在內的服務，按年升26.7%，達到169億美元。而可穿戴設備包括AirPods、Apple Watch等，收入增長25%至78億美元，是五大產品及服務中增長最慢的業務。

按地區劃分，包括香港及內地的大中華地區，收入按年升87%，達到177億美元；但亞洲其他地區的收入增長最強勁，升94.2%至75億美元。美國雖然增長最慢，僅升34.7%至343億美元，但仍佔收入38.3%，歐洲佔24.9%，大中華區佔19.8%，日本佔8.6%，亞洲其他地區佔8.4%。

蘋果派息22美仙，並宣佈加碼回購900億美元（約6,986億港元）股票，超越去年的500億美元。

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