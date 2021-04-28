【本報訊】黃竹坑站新盤晉環開售，同區二手掀反價潮，但仍有買家入市。富臨行物業傅錦燕表示，鴨脷洲深灣軒2座中層H室，實用586方呎，享海景，以1,370萬元沽出，呎價23,379元，創同類細三房歷史新高。

翻查資料，同座一個高兩層H室單位今年1月以1,230萬元易手，今次樓層較低反而賣貴140萬元，反映屋苑三個月升值逾一成。

傅錦燕指，原業主為一名居於九龍區的「師奶」，鍾情投資「磚頭」，2004年斥971.8萬元買入屋苑三個單位，多年來一直作長線收租。買家為同屋苑兩房單位換樓客，以高價打動業主放售，「傾咗足足兩天只減多10萬元成交」。據銀行網上估價，單位估值1,291萬元，造價比估值高6%。該投資者仍手持1座H室兩個兩房單位，現已封盤不賣。

內地客蝕讓利．港灣

有地產代理透露，土瓜灣利．港灣18高層B室「樓王」，實用534方呎，三房套間隔，外望啟德郵輪碼頭全海景，以1,052萬元易手，呎價19,700元。內地客2016年12月斥1,285.4萬元一手買入，屬項目最貴一手貨，惟業主最終劈價18%蝕讓，賬面已蝕233.4萬元，連使費料損手近300萬元。

另筲箕灣香島5座中層B室，屬實用面積845方呎的三房間隔，業主以蝕本價1,668萬元賣出，呎價19,740元。原業主2018年2月以約1,759萬元一手買入，連使費料蝕逾170萬元。據知，業主已移民離港，故賣樓套現。