樓市升溫，一、二手樓價齊急升。將軍澳二手屋苑呎價邁向「2字頭」年代，其中新寶城呎價終衝破2萬元關口，創入伙22年新高。

市場消息指，新寶城1座高層F室，實用面積377方呎，原為2房間隔，現改為1房，附靚裝修，單位位處單邊，外望全海景，屬優質盤，剛以775萬元沽出，創細2房新高價，呎價更高達20,557元，為屋苑自1999年入伙以來呎價首次升破2萬元。據銀行網上估價，單位估值僅720萬元，反映成交價比估價高出7.6%。原業主2010年以260萬元買入，持貨11年升值近2倍，大賺515萬元離場。

賽西湖大廈呎價30,694元新指標

北角老牌豪宅賽西湖大廈亦誕樓王。市場消息指，11座高層B室，實用面積1,124方呎，成交價3,450萬元，呎價30,694元，創屋苑呎價新高。原業主2004年以905萬元入市，勁賺2,545萬元。

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