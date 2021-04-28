北水長假期由周四開始，無咗北水的購買力，自然認為港股失去上升動力，但這個形容似乎在往年較適合，剛剛農曆年那次長假，北水休息時港股炒到癲，反而北水重開的那天便反高潮，開始了兩個月的跌浪。

由北水重開的2月18日至本周二，恒指跌了1,805點，ATM三股已佔1,324點，在這段時間錄得升幅的，都是較少人吼的舊經濟股，中行（3988）、滙豐（005）、中移動（941）及長和（001），四隻加埋先得266點，幫ATM買塊膠布都唔夠啊。

港股跑輸，梗係代表有資金流走啦，但青冰用彭博的數據睇過，這段時間北水仍有流入逾三百億，而個股的淨流入數字，只能用Webb哥的CCASS數據作推算。原來騰訊（700）在這段時間錄得198億元的淨流入，相反美團（3690）就有199億元的淨流出，兩者分別累跌16%及27%，換言之，如果北水無走去頂騰訊，相信個市會跌得更慘。

其餘錄得大額淨流入的，分別是中移動的137億、小米（1810）的91億、安踏（2020）的65億及中國宏僑（1378）的31億，安踏作為恒指新貴，內地有追蹤指數的基金，不難理解；但中國宏僑應該是較冷門的選擇，有北水加持，這段時間累升逾3成，大幅跑贏大市。

至於淨流出的股份，熱炒股佔多數，吉利（175）、贛鋒鋰業（1772）、微盟（2013）、比亞迪（1211）、中國飛鶴（6186）及金山軟件（3888），均錄得約20億元的流出，而早幾日批股的藥明生物（2269），更有57億元大額流出。

熱門股被北水離棄，跟中國抱團股閃崩不無關係，滬深300指數自上次北水重開後，累跌12%，跑輸環球市場，如A股仍未能扭轉頹勢，相信港股都難逃有波幅冇升幅的走勢。

青冰

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