美股中段反覆，尾市回升，其中以通訊股升幅最大，標普500指數再推向新高。道指收報34060點，升239點(0.7%)；標普500指數報4211點，升28點(0.7%)；納指報14082點，升31點(0.2%)。

截至22:30

美股開市早段曾創新高，繼而調頭向下，納指及道指升幅幾乎全蒸發，最新納指跌0.1%至14034點﹔道指升0.06%至33839點﹔標指升0.2%至4193點。

蘋果（AAPL）曾升3%後收窄至0.2%，報133.75美元。

截至21:45

美股在強勁經濟數據下破頂，三大指數之中納指升0.9%至14171點﹔標指升0.7%至4212點﹔僅道指未創新高，最新升0.4%至33948點。

大市升勢全面，標指422隻升 vs.83隻跌，表現最好板塊為通訊、能源及金融。

截至21:00

美國公佈首季GDP年率化初值按季升6.4%，稍低過預期的6.7%，但仍然較上季4.3%佳，主要貢獻為個人支出增長強勁，年率化升10.7%，為自1960年代以來第二快進速。

另外美國就業市場進一步改善，最新公佈按周首次申領救濟人數為553,000，略差於市場預期的540,000。

三大指數期貨︰納期升1%、道期升0.5%、標期升0.7%。

截至20:00

美國總統拜登的1.8萬億美元計劃，以及聯儲局主席鮑威爾繼續放鴿，強調未到討論縮減買債的時候。美國三大指數期向好，納指100期貨升1%、道指期貨升0.4%、標指期貨分別升0.7%。

大型科技股業績有好表現，蘋果（AAPL）盤前升2.9%至137.46美元，Facebook（FB）則升7.5%至329.88美元創新高。另外，即將於今晚盤後出業績的Amazon股價靠穩升1.4%至3507美元。

經濟重啟概念，餐飲股McDonald（MCD）業績重回疫情前水平，第一季收入51.2億 vs. 50.3億預期﹔每股盈利$1.92元vs. $1.81元預期，收入增長靠功於美國同店銷售增長13.6%。MCD最新微跌0.35%至231.6美元。

另外工業設備股Caterpillar（CAT）首季業績同樣好過市場預期，每股盈利2.87元 vs. 1.94元預期。

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