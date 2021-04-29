「美資在香港無出路，生存空間越來越窄」，一位準備移民外國的美資行外籍banker道別時如是說，對美資前景甚為欷歔，既有美國領使館賣屋，又有信貸資料庫環聯被整頓，再有美資領航基金（Vanguard ）和對沖基金Elliott撤港，斷言基本上盈富基金 （2800） 管理人道富環球（State Street）已開始為11月美國制裁正式生效這個「死亡時間」開始倒數。

談到盈富基金，不論從反競爭、保障投資者角度，政府和金管局要整頓道富也大把理由，既可以聲稱避免市場不能再次面對一個朝令夕改，也可以指摘道富毋顧投資者利益的管理人，根本毋須跟美國制裁、國安法等扯上關係，這點不單止財經事務及庫務局局長許正宇已表態深表關注，就連一向敢言的維權投資者David Webb早前接受媒體訪問時，也向道富潑冷水，認為中美關係不會再向好方面走，在從風險管理角度下，盈富的監督委員會應尋找有經驗、而非美國人的指數基金管理人，以避免重蹈覆轍，又唔跪又跪。

盈富基金這盤生意甚具代表性，一旦道富退場，監督委員會第一件事就要洗走「黑箱作業」的嫌疑，應以公平、公開和公正的方式，授予一些在香港市場ETF市佔率高、成交量足的金融機構，不然撤走富道則名不正言不順。

第二個考慮的因素是執行能力，不應該把盈富基金交到一些連自己產品也做得不好的金融機構手中，那怕盈富基金在技術上操作難度不高，也不應該冒着不必要風險去明益自己友，現階段香港最需要的是維護僅有的金融中心聲譽。

而最後要考慮的因素，肯定是政治正確，要保命，當然不宜找一些容易被官方扣帽子的機構，找中資或港資最合適，因為在阿爺眼中換走道富，找另一間外資取代根本沒意思。

「可惜這個年代要解決問題，再沒有人懂得欣賞『軟着陸』的藝術」，這位美國人離開香港之前，仍以「大局」為重，建議盈富基金應該公開招標，比武招親，以平衡各方利益。

說了那麼久，下個盈富基金管理人心水是？「若不吹毛求疵嚴防外資控股股東是英資滙控（005），可以是港資的恒生，中資也可以考慮一下在香港起家的南方東英，外資也可以考慮一下以Global X打響名號的韓資未來資產。」

大灣區國舅爺

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