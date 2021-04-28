【本報訊】多間內地企業債務問題纏身，繼中國華融（2799）後，市傳北大方正集團的債務重整方案昨日出爐。外電引述知情人士稱，北大方正集團總監已研提出，普通無抵押債權人可從三個清償方案選擇其一，當中償付比例最高的，是一次性現金償付方案，惟集團只會償還債權金額約31%，意味或僅三折還債。

工行向華融提供貸款

其餘兩種方案分別是現金加轉股份，其一是以現金償還兩成債務，剩餘債權轉股，估計綜合受償比率61%。另一方案則是現金加剩餘債權，集團通過現金一次性償還兩成債務，剩餘債權以一定比例留債，年利率約2.33厘，綜合受償比率32%。知情人士稱，以上方案均不包括補充措施。最終的綜合受償比率在累加補充清償措施的基礎上，可能會有所提高。北大方正去年2月正式進入破產重整程序，尚未償還的債權金額高達千億元人民幣。

另外，外媒報道，工商銀行（1398）新加坡分行向華融提供貸款，協助旗下華融國際兌付周二（27日）到期的6億新加坡元境外債券。報道又指，是次提供資金前，內地金融監管機構已要求銀行向華融提供至少六個月的貸款展期，以幫助其進行債務再融資。 工行拒就報道作出評論，中銀保監及華融未就報道作出回應。

此外，華融旗下債務評級遭惠譽下調。惠譽將華融長期發行評級由「A」降至「BBB」，展望維持「負面」。而華融旗下華融金融租賃長期發行人評級亦由「A-」降至「BBB-」，同時將該公司已發行的10億美元中期票據及無抵押票據評級，由「A-」降至「BBB-」。