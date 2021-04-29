中國對電子平台加強規管，繼對阿里（9988）處以巨額罰款及調查美團（3690）後，外媒報道，騰訊（700）將面臨百億罰款。騰訊股價最新升1.04%，報634.5元。

《路透》引述消息指，騰訊因未有正確報告過去的收購和投資，規避反壟斷審查，中國正準備對騰訊控股處以巨額罰款，料至少罰100億元（人民幣，下同），較阿里巴巴早前被罰的182億少。消息人士報充，該罪罰款上限為每件50萬元；此外騰訊一些業務還涉及反競爭行為，其中音樂流媒體是重點，而騰訊音樂不在34科企承諾書之列。

消息人士還稱監管部門的態度是，騰訊與阿里巴巴不同，不是最大的目標，但現在運動（campaign）正在進行，不可能不對騰訊進行懲罰。

酷我酷狗音樂或自騰訊音樂剝離

報道指騰訊核心業務，即視頻遊戲和微信，可能會保持不變，國家市場監管總局的調查部分集中在騰訊音樂，監管機構已經通知騰訊，它或將被罰款，並放棄獨家音樂版權，甚至可能被迫出售收購的酷我音樂和酷狗音樂App。

騰訊音樂在2016年收購了競爭對手酷狗和酷我，並與環球音樂、Sony音樂和華納音樂等唱片公司尋求獨家串流媒體權利。隨後，它將部分權利轉授給包括網易雲音樂在內的競爭對手，後者認為這種安排不公平，價格太高。

在2018年國家市場監管總局曾調查騰訊音樂，但騰訊音樂同意停止更新一些獨家權利後，國家市場監管總局於2019年放棄了調查。不過騰訊音樂保留了周杰倫的獨家版權，作為對抗小型對手網易雲音樂和阿里巴巴支持的夏米音樂的競爭優勢。

消息人士指，中國政府高級官員提出的選項之一是將酷狗和酷我出售給競爭對手或其他投資者，並提醒強制出售將成為一個先例，或很難執行，但最終騰訊處罰仍要待中央領導層的點頭。

據報騰訊正在展開遊說，希望得到更寬鬆的處罰，公司並不介意支付高額罰款，若能保着核心業務（視頻遊戲和微信）不變，甚至可以支付更多罰款。

國家市場監管總局和騰訊、騰訊音樂都未有回覆該社查詢。

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