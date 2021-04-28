波羅的海乾散貨指數上升至近10年高位，今年航運業基本面轉為利好，尤其係穀物及少量散貨方面，係太平洋航運（2343）主要覆蓋範圍。南半球穀物於第二季進入旺季，喺經濟前景改善跟各國推出刺激經濟措施嘅背景下，預料下半年亦有季節性增長，需求穩健發展。首季中國乾散貨進口強勁，來自美國進口農作物勢頭加大，太航預期今年下半年需求維持強勁，受惠季節性因素及財政刺激。

太航表示，中國糧食、建築原料及印度煤炭的航運需求回升，加上冷冬、貿易關係緊張等因素影響，今年首季表現強勁，雖然運價已自高位回落，但在疫苗廣泛接種以及拜登政府基建刺激措施等支持下，運價或已見底。

公司較早前公佈，核心業務於今年第一季錄得嘅小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準日均收入（TCE），分別為10,950（美元．下同）（淨值）及14,630元（淨值），較去年平均按期租合約對等基準收入大幅上升，為接近10年以來最強勁嘅季度表現。

另外，集團乾散貨運市場在今年的開首勢頭極為強勁，小靈便型乾散貨船及超靈便型乾散貨船於今年第一季的現貨市場日均租金分別為14,010元（淨值）及15,800元（淨值），較去年同期回升超過150%。由於太航乾散貨業務比重大，相信盈利上升潛力因素尚未反映於股價上，料公司估值重評會持續。

不過其股價近日持續上升，較兩個月前累計升幅逾6成，不妨待其股價回調至10日線約2.5元水平，甚至回補上周上升裂口底部2.4元先入場，跌穿2.3元止蝕，上望首目標3元，下一目標3.5元，挑戰歷史高位。

古天后