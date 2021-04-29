美聯儲議息無驚嚇，加上鮑威爾派定心丸，維持買債規模不變，並強調即使經濟和就業數據改善，也只是復蘇的初期，收緊貨幣政策言之尚早，對股市自然是好消息。

另一邊廂，港股期結日無北水又玩乾挾，升穿29200大阻力，但多個近日顯著反彈的板塊反高潮插水，氣氛似好非好。「五窮月」殺到，經歷波幅極窄的4月(高低位僅1,100點)，5月份會否「爆邊」？

統計過去十年，恒指5月「2升8跌」，出事率頗高；再睇埋6月則是「5升5跌」，未有太大啟示。不過，2019及20年恒指5月分別急挫9.4%及6.8%後，翌月均顯著反彈6%以上。再分析恒指周線圖，3月尾見底以來一直穩守20周線，目前該線位於28676點，如後市跌至該水平，做指數的朋友可試撈博彈；上方29500至29700則為較大阻力，如日內乾挾至該水平，減磅為上。

板塊方面，近期表現亮眼的教育股，又再遭阿爺新政策打擊。教育部表示，義務教育 (即K12) 學校不得再以面試、評測等名義選拔學生，並嚴禁以各類考試、競賽、培訓成績或證書作為招生依據，並推動「就近免試入學」的政策。這意味民辦學校不能跨區招生，亦不能對招收的築生進行篩選，這將大大降低學校之間的差異性，削弱名校的競爭力，這對天立教育(1773)、睿見教育(6068)等以基礎教育為主的股份影響最大。

至於主打高等教育及職業教育的股份，則不受新政影響，綜觀相關股的最新中期業績，以中教(839)、新高教(2001)及中匯(382)的表現最好，但早兩者近日齊齊爆升3成，業績後小心反高潮出貨；至於中匯升幅較溫和，如能突破並企穩月前批股價8.73元，會是一個不錯的買入訊號。

本人為證監會持牌人，持有中匯集團財務權益。

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