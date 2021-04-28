【本報訊】疫情下多間上市公司相繼延遲發佈業績而停牌，根據彭博統計數據，今年已有逾40間公司因此停牌，創2017年同期以來最多。根據現行上市規則，上市公司須在3月31日前發佈全年業績，並在4月30日前向股東寄發年報。

彭博報道，包括屬於恒生綜合指數的中國華融（2799）及保利協鑫能源（3800）等多隻個股停牌，其中美蘭空港（357）、南大蘇富特（8045）在內等8隻股份已復牌；反觀在2017年至2020年間，即使面對疫情或反修例運動，因年報延期而停牌的公司數量僅少於10間。

審計師或難獲足夠訊息

報道引述滙盈資產管理董事總經理謝明光指，多間企業延遲刊發業績肯定令股東擔心，事件或反映審計師難以獲得足夠的訊息進行審計，未達成共識。光大新鴻基策略師溫傑向本報表示，若個股在停牌時被剔出指數，會加劇復牌後沽壓，特別是中國華融已納入MSCI新興市場的成份股，同時也是恒生綜合指數成份股；相關個股長期停牌，將影響追蹤指數的投資者。

中國證監會早前表示加強跨境審計的合作，將成立跨部門工作小組，加強打擊IPO和財務報告中的欺詐、市場操縱等違法行為；而證監會與財匯局2月尾簽署了一份新的諒解備忘錄，特別規管上市公司核數師及公司遵從財報滙報要求。