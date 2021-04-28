■建行首季盈利錄831億人民幣，按年增加2.8%。
【本報訊】內銀首季盈利及資產質素續保持平穩，首間公佈季度業績的國有大行建行（939），截至3月底止首季盈利為831.15億元（人民幣，下同），按年增加2.8%。
季末不良貸款率為1.56%，與去年底持平，惟不良貸款額則較去年底增加135.24億元，至2,742.53億元。
季內建行每股盈利按年微增3%至0.33元，核心一級資本充足率為13.43%，符監管要求。
國壽新業務價值降13%
內險股亦相繼派季績，國壽（2628）截至今年3月底止首季，新業務價值按年降13.2%，首季盈利285.89億元，按年升67.28%，每股盈利1.01元。期內保費收入3,238.92億元，按年增長5.2%。
總投資收益651.12億元，按年增長43.3%，總投資收益率為6.44%；淨投資收益413.95億元，按年增長8.7%，淨投資收益率為4.08%。
值得留意的是，期內退保率為0.38%，按年升0.1個百分點，退保金錄約123億元，按年增59%。
另外，太保（2601）首季僅多賺1.9%，錄85.47億元，壽險實現保險業務收入954.38億元，按年增3.9%；產險保費收入增12%至437.47億元。