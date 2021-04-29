Canalys公佈中國首季手機出貨量排名，排第一為Vivo，出貨量為2,160萬部，按年急升79%，市佔率為23%，緊貼Vivo為Oppo，出貨量為2,060萬部，按年升65%，兩者差距僅100萬部，市佔率為22%。

自華為被美國制裁後，加上期內出售手機品牌榮耀，首季出貨1,490萬部，按年急跌50%，排名第三，市佔率為16%。最令人驚訝的是小米（1810）出貨量為1,350萬部，雖按年升75%，但與首兩名差距頗大，市佔率為15%，排「梗頸四」。排第五為蘋果，出貨量為1,200萬部，按年升94%。

Canalys分析指，首季手機出貨量已回復到2019年第一季度的水平。整體達到9,240萬部，按年增長27％。Canalys研究分析師Amber Liu表示，本季度智能手機的發佈數量異常之多。隨著消費者和渠道對替代品牌持更加開放的態度，美國對華為的制裁與榮譽的獨立成為了市場新一輪增長的標誌。

分析續指，中國5G用戶數量已超過3.5億，今年5G智能手機將成為大多數中國消費者更換手機的選擇。而vivo和OPPO本季度表現出色得益於價格適中的5G產品強勁表現。對於華為在中國的競爭對手來說，「價格實惠的5G市場更容易摘到的果實。」

排名推出後，有「米粉」表示質疑，指調查有意壓低小米排名，「第一怎麼可能不是我小米呢！肯定vivo給錢了」，亦有指「華為肯定是第一！」但該機構昨日才剛公佈小米為印度手機出貨量第一，力壓三星、Vivo及Oppo。

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