一如全世界所料，聯儲局議息會議後宣佈一切維持不變，股市自然也反應欠奉。今次會議聲明，內容跟3月中的幾乎一模一樣，唯一較矚目的修改，是插入了聯儲局對通脹上升的一句評語：Inflation has risen, largely reflecting transitory factors，意即通脹雖有升溫趨勢，但大部份只反映一些暫時性因素，亦即叫大家不用擔心，繼續讓貨幣政策和財政政策發光發亮。

這句話毫不顯眼，其實可圈可點。根據聯儲局官員和政府經濟官員早前的說法，所謂暫時性因素，都是疫情導致的異常現象。例如疫情初期價格大減，基數變小了，往後的價格上升換算成百分比就會特別顯得誇張。又例如經濟活動漸回常態，對某些貨品和服務的需求大增，生產商一時應付不了，造成樽頸效應，價格就在其門如市的情況下急升了。

根據這個看法，通脹只是過眼雲煙。

所謂核心通脹，用意正是將食品和能源等供求經常上落的部份剔除，讓餘下的通脹數字更能反映真相，免受短期波動干擾。

政治立場鮮明的經濟學大師克魯明早前就撰文，指在疫情之下，一般通脹計法固然不可靠，而由於受影響的物品種類太多，核心通脹也會失靈。克魯明提出的建議，是精挑細選出不受短期因素影響的物品，編製成超級核心通脹，以之作為判斷通脹有否升溫的準則。

龍門這樣搬來搬去，通脹是升是跌，竟變得眾說紛紜。

歸根究柢，還是政治立場作祟。為支持拜登政府的經濟政策，其支持者當然要downplay通脹升溫。換着特朗普是現任總統，克魯明肯定不會這樣為通脹數據說項！

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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