【本報訊】美股再多兩間「FAAMG」科網巨頭公佈季績，包括Google谷歌母企Alphabet和微軟，以Alphabet業績最為搶眼，純利達179.3億元（美元．下同，約1,391.9億港元），不僅打破季度紀錄，亦比市場預期106.2億元多近七成；更令投資者驚喜的，是集團宣佈撥出500億元回購C類股份。Alphabet C類股份昨晚開市造好，升4.34%至2,407.15元，創新高。

兩間巨企在香港昨日凌晨公佈數據。據彭博統計，分析員事前對Alphabet的預期收入平均值為426.1億元，純利為120.2億元，結果數據顯著勝預期。截至3月底，Alphabet錄得553.14億元總收入，按年升34.4%，衝破集團去年第四季設下的銷售目標，純利則按年激增162.3%至179.3億元。

搜尋業務佔收入近60%

Alphabet業績通告顯示，「谷歌搜尋及其他」仍是集團主要收入來源，佔總收入318.79億或57.6%，較去年同期增長三成，「YouTube廣告」貢獻60.1億元收入，「谷歌網絡」佔68億元，「谷歌其他」則為64.94億元。新業務方面，「谷歌雲」收入按年升45.7%至40.47億元，與市場預期一致，其他新業務僅帶來1.98億元收入。

美國是Alphabet的最大收入來源地區，當地為應付疫情而實行限制措施，促使人們透過網購和網上聯繫，令Google業務表現受惠。Alphabet則警告，人們日常活動正在回復常態，曾在疫情期間急攀的使用量和廣告銷售或將放緩。

不過，Alphabet首席財務官Ruth Porat派定心丸，指目前就消費者行為的改變作預測仍為時尚早，並料客戶的廣告開支將持續投入。Alphabet宣佈，使用500億元進行股權回購。

雲需求帶動 微軟多賺44%

微軟方面，同樣受惠於雲服務需求強勁，截至3月底止第三季收入及盈利表現同樣勝預期。微軟市值僅次全球最大的蘋果公司，季內純利154.57億美元，升44%，經調整每股盈利1.95美元，較預期1.78美元為優。收入417億美元，按年增19%。微軟行政總裁Satya Nadella指出，過去一年疫情下，企業正加快營運數碼化，過程只是開端。然而，微軟昨晚開市跌2.25%至256.08元。

微軟指出，商業雲服務的收入177億美元，增長33%。簡言之，由原本單買Office軟件，加入雲服務而變成Office 365，收費逐年計，業績報告顯示，Office商業版及雲服務收入增長14%，主要由Office 365商業版收入增長22%所帶動。智能雲收入151億美元，增長23%。個人電腦業務收入130億美元，按年升19%，當中表現最佳為Xbox遊戲服務收入升34%。

以香港時間計，科技巨頭蘋果公司和facebook預料今晨公佈季度業季績，亞馬遜則料會於明日公佈業績。