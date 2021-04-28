早前筆者說到，港股近年出現結構性的變化，隨着中資企業大舉來港上市，再加上內地投資者持續南來購買股票，令港股重現久違了的活力，一眾中資新經濟股份更是備受市場追捧。然而，傳統港資卻相對失色，究竟一眾「本地薑」還有沒有投資吸引力呢？

目前港資企業面對的挑戰有幾個，首先是結構性問題。香港企業多數屬於舊經濟板塊，行業集中在銀行、地產及零售等，在新經濟當道的環境下，的確難以引起投資者的太大興趣。其次，很多中資企業來港上市不久後已躋身指數成份股之列，有入自然有出，遭到剔出指數的不少都是傳統港股，當中更不乏老牌企業。由於近年被動性資金（包括一眾指數式基金及ETF）的力量越來越大，本港上市企業的資金流因而遭到攤薄。第三，香港本已是個成熟市場，增長速度自然不及中國，因此企業的增長並不是「做大個餅」，而是越來越依賴吞併競爭對手，從而增加市場佔有率。

老牌港企仍具競爭力

如要取得更大的增長，企業便要「跳出香港」，在神州開拓新市場。在過去十多年，香港企業在營運、資金及經驗方面確有更有優勢，但隨着中國市場步步發展，本土品牌紛紛冒起，這種優勢也日漸消退。如今港資若要再找增長出路，便要放眼東南亞等發展中市場，甚至遠赴英國、美加等地開闢新路線。以筆者所見，很多港資企業即使能走出香港，多數都仍集中在熟悉的業務範疇，難以轉型至新經濟領域。

話雖如此，香港企業也不是毫無優點。港資普遍擁有良好而鞏固的資產負債表，現金流也充足，相對於內地企業，港企的經營歷史較長，有抵禦不同經濟周期的往績，管理層的透明度及效率也較高，尤其是在面對波動市況或經濟逆境時，表現相對穩定，也有能力持續派息，因此始終會有一班捧場客。

在這些年來，筆者所持有的港股比例的確一直下降。事實上，放眼整個市場，純粹投資於港資企業的基金數目也越來越少，這是中港經濟融合下的必然趨勢。不過，在亞洲經濟體中，香港的金融市場優勢仍然領先台灣、日本甚至新加坡等，傳統港資的增長即使放慢，仍然擁有一定的核心競爭力。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理