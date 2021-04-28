長實集團（1113）本周二就向基金會關連交易，及194億元回購計劃，向股東寄發通函及要約文件，當中披露一份885頁、包含旗下所有物業估值報告。原則上，長實向李嘉誠基金會收購英國公用項目資產，根本不需要披露地產項目資料，何解要向外界晒冷四千億「磚頭」，背後原因，並非單純要展示資產有價、股價被低估，而是要向外釋出重要訊號。

進入李澤鉅掌舵年代，長實管治風格上與李嘉誠話事時，當然有實際分別。唔會做多餘既事，使無謂既錢，符合小超人計死數的風格。簡單如惠譽（Fitch）兩年前不再為長實評級，亦是因為慳得就慳，有標普穆迪已足夠，停止供應資料給惠譽，被動式炒人魷魚，已節省一筆開支。

今次885頁報告，分別由戴德梁行評估205個中國、香港、新加坡及英國物業；世邦魏理仕撰寫巴哈馬濕地資料；高力撰寫Greene King 2,671間酒館估值；法巴房地產估評愛爾蘭商廈項目，及AON評估澳洲地皮資料。當中戴德梁及高力報告較具價值，其他三份涉及銀碼不大，純粹Gimmick。

多年來，長實每逢賣中港資產，總予人與走資套現掛鈎，小粉紅喊「別讓超人跑了」也喊到口乾。因此今次不惜工本、毋須披露則主動曝露所有地產項目資產，目標觀眾或者只有一個：中共。目的除向外界釋放資產被低估，亦順帶表忠，在此際任何事都政治正確大前提下，讓人確信集團在中港仍坐擁200項物業、數千億元計資產，繼續堅持在中港投資、發展。

以戴德梁統計四地合共205個項目（見圖）、涉及估值達到4,345億元，中國佔71項共1,335億元，佔比達31%，而香港127個地產項目估值更達2,903億元，佔比67%，中港兩地佔比達97%或4,200億元，或者就是這個報告，李澤鉅想「有心人」睇到的最關鍵數字及事實。

世上沒有無緣無故的「自爆」，長實股價較資產淨值（NAV）呈大折讓，不是今時今日的新鮮事，「自爆」後過去兩日股價仍然呆滯。還是那句，買長和系股票，要作長期作戰鬥長命的準備，短炒的話，你覺得會贏到李澤鉅錢嗎！

股榮

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