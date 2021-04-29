阿里（9988）最近發表《邁向零碳時代》減碳帳單，在中國努力爭取2030年碳排放量達到高峰，2060年前實現碳中和的背景下，將全面加快低碳前沿技術研究，全面推動綠色低碳的生活方式。

阿里集團首席技術官程立表示，碳達峰、碳中和目標的推進，將會帶來技術上的系統變革，很可能催生新的技術創新與合作。目前，阿里從技術創新角度看到至少3個層面的減碳，分別是實現企業自身發展中減排；幫助平台企業、行業脱碳；輻射範圍更大的推動消費低碳環保。

阿里指，互聯網經濟理應成為低碳經濟，過去幾年，阿里雲致力於打造數字經濟時代的基礎設施，不斷向低碳生產邁進。2020年，阿里雲自建的超級數據中心交易清潔能源電量4.1億千瓦時，按年上升266%，減排二氧化碳30萬噸，按年上升127%。

疫情爆發後，阿里致力數碼基礎建設，在幫助中小企業降低成本、提高效率的同時，也攜手企業向綠色環保邁進，例如阿里雲協助攀鋼集團開發的鋼鐵行業解決方案，目前每生產1噸鋼，可節省1.28公斤鐵，每年預計可節省1,700萬元人民幣的煉鋼成本。

另外，阿里多年來致力於推動綠色低碳消費，例如餓了麼累計送出無餐具訂單約4億單，減少碳排放達6,400噸。

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