緊接全年業績，就是各家公司公佈的今年首季度業績，也是比較各家公司在疫情之後復原程度的重要數據。

以電動車行業為例，似乎不太受到疫情的衝擊。美國掀起WFH熱，居民越搬越遠，汽車成為更重要的代步工具；中國經濟快速復原，也驅使用戶試試新科技，加上補貼效果，都令銷量增加。

但如果仔細觀察各大電動車企業的業績，則會發現，Tesla的優勢仍然巨大：今年首季停產高檔的 Model S及 Model X系列，只集中生產3 及Y系列，但毛利仍創歷史新高，達22.15億元（美元．下同），並錄得5.94億元的經營溢利，反映公司已在競爭激列的汽車市場中成功企穩。

至於其他中資電動車廠商，比亞迪（1211）首季收入近410億元人民幣，但扣除非經常性收益後，仍要倒蝕8,000萬元人民幣；至於美國上市的蔚來、理想汽車等，至今仍未錄得利潤，股價升跌，仍是炒作預期。

可以見到，龍頭企業在公司營運層面的優勢及彈性都相當巨大，而且有足夠的營運資金流入，可以更積極投放資產研發，發展高新科技或新產品也相對容易。Tesla解釋，上季停產Model S及 Model X系列，原因是對車廂內櫳升級，增加吸引力，都有機會令營運優勢進一步擴大。

事實上，美國多家巨型企業，如 Apple、Google、Facebook等，今年首季交出的業績都好過市場預期，也顯示出龍頭企業去年的抗逆能力，以及今年美國經濟開始復蘇時的反彈力。投資者如想「無腦入市」，或新手入場學習，可以嘗試尋找估值較低、現金流穩定的龍頭企業，並長期持有，可能比起炒作中小股，會更容易掌握。

徐風

筆者為證監會持牌人

https://www.facebook.com/followsthewind/

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略