立即參加【MPF執倉換馬攻略】網上FAN享會

強積金（MPF）成立廿年，資產規模突破至1.1萬億元，以446萬強積金成員計，平均每個賬戶約有27萬元，遠遠不夠退休所需。MPF雖則被外界劣評，但既然大家有份每月供款，就要認真看待，你越懶理，受託人越hea，最後損失的，只會是打工仔自己。

財經專欄作家、MPF達人股榮將於5月6日舉行【MPF執倉換馬攻略】網上FAN享會，除分享過去五年將MPF倍增至近150萬元的過程，亦會因應全球資金泛濫下，哪類MPF資產中長期最具增值潛力，同時剖析打工仔越供越縮五大謬誤。即使人不在香港，暫未能取回MPF，如何作出最佳投資部署。

另外，對作出特別自願性/可扣稅自願性供款的打工仔，會介紹五隻低收費兼跑贏坊間所有MPF的同類產品，為自身作出更好選擇。

【MPF執倉換馬攻略】網上FAN享會

日期：2021年5月6日（四）

時間：晚上7時至9時

播放平台：Facebook

費用：

定價500元，早鳥優惠價250元

*於2021年5月2日（日）晚上11時55分前可享早鳥優惠

截止報名日期：2020年5月5日（三）晚上11時59分

報名方法

點擊參加【MPF執倉換馬攻略】網上FAN享會

查詢詳情：請於辦公時間星期一至五上午10時至晚上6時，致電 2990-7469 或電郵至 cs@nextdigital.com.hk。如活動當日需要任何協助，請致電 6398-9469（只限活動當天之用）。

細則

* 參加者必須登入Facebook，以收看課程直播及錄影。

* 參加者仍可透過 Facebook 重溫課程足本錄影。

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請留意電郵及【investMAN】FB專頁 以接收最新公告。

* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

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