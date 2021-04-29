據多個外電報道，百度（9888）將於5月2日在北京首鋼園啟動百度Apollo無人駕駛車服務。該公司稱，為首間向付費用戶提供自動駕駛服務的中國公司，如果遇到緊急狀況將由5G雲代駕。

公司指，該服務旨在成為2022年北京冬季奧運會訪客採用的主要交通工具。公眾將能通過Apollo Go應用程式預約車輛，即可體驗無人駕駛車的服務。百度表示，上車前，乘客需要掃瞄車身二維碼以確認身份，並進行健康碼掃碼登記。

百度月中宣佈，Apollo在重慶永川獲得中國首個自動駕駛巴士示範運營許可，其後將可探索自動駕駛收費模式。百度表示，未來Apollo將擴大自動駕駛、汽車智能化、智能交通三大業務研發，以全面推動自動駕駛技術應用。重慶市民可以通過Apollo Go，百度地圖等應用程式預約，體驗自動駕駛巴士。

百度跌幅收窄，現跌0.85%，至210元，成交金額2.97億元。

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