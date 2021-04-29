《路透》IFR引述消息指，京東（9618）旗下京東物流已通過港交所（388）上市聆訊，預計最快下周開始展開IPO路演，5月招股及掛牌，集資30億至40億美元（約234億至312億港元），若京東物流成功掛牌，將成為繼京東及京東健康（6618）後，系內第三隻港股。 早前有傳京東物流的IPO估值目標為400億美元；保薦人為美銀、高盛及海通國際。

5月有多隻焦點新股上場，除了京東物流，還包括順豐房託、奈雪的茶、Top Glove、拼多多（PDD）、歡聚時代（YY），總集資額高達88億美元（約686.4億港元）。其中，順豐房託上周通過聆訊，本周已開始進行上市前路演，擬集資3億美元（約23.4億港元），最快於5月上市。

京東物流今年2月遞交上市申請文件，披露其往績記錄未曾錄盈利，2018年及19年分別蝕28億及22億元（人民幣，下同），去年首9個月蝕1171.4萬元。按非國際財務報告準則指標，京東物流2018年及19年分別蝕16億及2.7億元，去年首9個月則扭虧賺22.8億元。

該公司的收入的很大一部份與京東集團有關，去年首9個月收入錄495億元，按年升43.2%，預計於可預見的未來， 其收入的很大一部份會繼續與京東集團有關。不過，京東物流的毛利率持續上升，由2018年的2.9%，增至去年第三季的10.9%。

京東目前間接持有京東物流79.12%。分拆完成後，京東將繼續間接持有京東物流50%以上的股權，仍是京東的子公司。京東物流上市前進行融資，引入騰訊（700）持股0.48%、紅杉資本、高瓴資本、中國人壽信託、中國國有企業結構調整基金、凱雷集團等入股。京東創辦人劉強東，同時是京東物流主席兼非執行董事。

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