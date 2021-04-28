郭大任（Daren）3年前和投行出身的室友創辦網上收款及付款平台Reap，供中小企以信用卡交租、出糧、入貨等，利用免息還款期延長現金流最長58日，同時賺取現金回贈、飛行里數或信用卡積分。Reap去年成功獲融資數千萬，長遠希望與銀行合作推自家信用卡。

Reap的付款服務支援Visa、MasterCard和銀聯，用戶只需填寫簡單資料、上傳身分證明文件和交易收據等，即可經信用卡轉賬至對方銀行戶口，款項會在3個工作天內到賬。無論是用港幣或外幣付款，Reap均劃一收取2.6%手續費。

曾任Stripe亞洲增長部門負責人的郭大任表示，在Stripe工作4年，他接觸到各種不同行業的公司，發現大部分倒閉的中小企都是因為現金流出問題，偏偏傳統金融機構和銀行經常因為風險問題而拒絕向中小企批出貸款，因此他和拍檔希望建立一個平台，助中小企解決周轉問題。

未有計劃調高手續費

另外，Reap亦有為用戶提供收取信用卡款項服務，用戶毋須申請銀行的商業戶口，只要填寫公司名稱、網址、業務性質、商業登記證編號等資料，即可經Reap收取信用卡款項，費用全免。公司亦可追蹤每一位客戶的付款狀態，並於客戶付款後即時收到電郵通知。

現時Reap付款和收款的手續費均較其主要對手低一截，郭大任表示，公司需要考慮中小企的承擔能力，以及他們願意支付多少手續費，而且公司長遠會推出其他軟件和服務，屆時收入就不會只從客戶付款和收款的手續費而來，目前最重要是得到客戶支持，未有計劃調高收費。

去年獲融資500萬美元

根據工業貿易署的數字，現時全港有超過34萬間中小企。郭大任表示，Reap目前有超過5,000名中小企客戶，主要是零售商、生產商和貿易公司等，公司有信心在年底前爭取到中小企市場的兩成客戶。

Reap成立3年，處理超過10億元交易，現時每月收入平均錄得20%至30%增長。被問到目標在何時達到收支平衡時，郭大任說，公司仍在起步階段，會集中精神改善現有服務，並投放資源開發更多產品和服務，短期內不會積極考慮何時達到收支平衡和回本的問題。

Reap去年7月，獲種子輪融資500萬美元。郭大任表示，本地中小企欠缺有關如何利用線上產品和服務等提升公司業務的知識，故Reap會投放更多資源，將網站設計得更簡單易用，令付款、收款的流程更順暢，讓客戶一用就上手。

長遠冀推出信用卡

此外，Reap希望短期內推出電子賬單，助商家改善收款程序，長遠則希望與銀行合作推出個人信用卡或公司信用卡「Reap Card」，冀為中小企爭取更大的信用額度，增加現金流，以及開發其他方便中小企管理工作流程的工具。

至於海外業務方面，郭大任表示，受疫情影響，拍檔Kevin已困在新加坡逾年，正著手在當地申請營運所需的許可證，未來會先將業務拓展至新加坡，再進軍其他東南亞國家。

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