【本報訊】本港舖價未見起色，有個別業主仍要蝕讓離場。由影帝梁朝偉持有的土瓜灣強拍地舖，最新以1,350萬元售予發展商，持貨逾七年賬面蝕一成離場。

盛滙基金連沽兩舖

據土地註冊處資料，土瓜灣新柳街2A號地舖，面積約500方呎，新近以1,350萬元轉手，呎價約2.7萬元。原業主梁朝偉早於2013年底以1,500萬元入市，現持貨逾七年，賬面蝕約150萬元或一成；登記買家為新朗發展（實業）有限公司。事實上，新買家於去年5月曾就該地段2A、2B及高山道26號申請強拍，當時2A號舖獲估值為839萬元，即較梁朝偉買入價低661萬元或44%。

另一方面，盛滙商舖基金創辦人李根興指，該基金最新沽出兩個地舖，包括土瓜灣譚公道50號地下8號舖，約300方呎，以1,660萬元成交，呎價約5.53萬元。舖位目前由食肆以月租4.7萬元承租，租金回報約3.4厘。該基金今年1月底以1,300萬元購入上述舖位，惟相關交易今日才完成，即新買家以「摸貨」形式買入，物業三個月升360萬元或約27.7%。

另一售出舖位為旺角通菜街1A至1L威達商業大廈地下A舖，約500方呎，以1,690萬元成交，呎價約3.38萬元。據悉，舖位目前由食店以月租3.5萬元租用，租金回報約2.5厘。盛滙早於2018年6月以1,520萬元買入舖位，賬面獲利170萬元，物業升值約11.2%。