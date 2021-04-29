本周六新盤市場共3個全新盤推售，涉及至少500個單位。其中最矚目是黃竹坑港島南岸晉環，將首輪發售240伙，同日起招標10伙大宅。發展商路勁地產宣佈，項目自上周六起收票，至今截收逾5,500票認購，以首批240伙計超額近22倍。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，晉環為30年來首個港島鐵路新盤，受市場追捧。入票人士當中，若以地區分布計，港島區客人佔7成、九龍區佔2成，其餘為新界區。當中不乏大手買家，佔整體接近3成，預計看好港島南鐵路盤的優厚潛力，打算購買多個單位用作長線投資或自住用途。

項目第1號及第2號價單，合共240伙，涵蓋1房至3房戶型，包括42個1房單位（約17.5%、108個2房單位（約45%）及90個3房單位（約37.5%），實用面積由383方呎至937方呎。折實售價由1,146.1萬至3,243.2萬元，折實呎價由27,005至38,155元。兩張價單的折實平均呎價分別為29,689元及31,652元。

周六開售分3個時段賣樓，A1組最少購3伙，最多購4伙，其中1伙必須為三房戶，而最多只可購1伙一房戶。A2組買家最少要購1伙三房戶或2至3伙該節單位。B組就為散客時段。

至於推出招標的10伙，為4房雙套（連工作間及洗手間）大單位，位於第1A座高層，包括28樓至29樓A室及F室、37樓至39樓A室及F室。實用面積分別1,205方呎及1,218方呎。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略