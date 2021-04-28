【本報訊】小米（1810）股價錄三連跌，昨更被負面消息夾擊，失守多條移動平均線；受累印度疫情惡化，外媒分析當地疫情影響小米手機生產及供應鏈，料公司今年銷量減約1%。另小米主要對手Oppo擬加入造車行列，拖低股價盤中曾插6%，收跌3.8%至25.3元；成交高達81.04億元，為昨日沽壓最重藍籌股，遭北水淨走6.98億元。

港股重上29000

滙控（005）日前發表季績勝預期，美銀證券昨發表報告重申對該股評級予以「中性」，並上調目標價由49.63元升至50.61元；倫敦目標價亦由460便士升至470便士。該行上調滙控今年全年除稅前盈利預測16%，以反映信貸損失準備減少，並預期集團明年展開股份回購計劃。高盛亦上調目標價由57元升至59元，潛在升幅28%，重申評級「買入」。滙控昨日升3.1%，收報47.45元。

大市則在期指結算日反覆造好，並重上29000關口。恒指昨高開50點後，在29000爭持並反覆向上，最終以全日最高位收市，報29071點，升129點或0.5%；H指報11014點，揚31點或0.3%；主板成交為1,362.7億元，為近兩周低位。北水淨流入8.66億元。全日沽空金額約163.28億元，沽空比率11.98%。