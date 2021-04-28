【本報訊】本港疫情稍見回穩，樓價指數即見反彈。差餉物業估價署最新公佈，上月樓價指數按月升0.8%至388.3點，連升三個月，帶動今年首季樓價累升2.21%至逾一年半高位。

至於上月租金指數則報174.8點，按月回升0.6%，終止三個月跌勢。

去年辣稅收入少31％

樓價指數回升，當中以面積1,722方呎以上E類單位升幅最顯著，按月升3.62%至334.9點，更比去年10月低位300.3點大升11.5%。其次則為面積介乎753至1,076方呎的C類物業，按月升1.16%。租金指數方面，以細單位租金升幅較佳，其中中小型住宅租金指數報179點，按月升0.9%；大型單位租金指數報139.3點，按月跌1.5%。

另外，財經事務及庫務局局長許正宇於立法會會議上，透露政府過去五個財政年度的印花稅及地價收入，其中涉及買家印花稅、額外印花稅及從價印花稅等「辣稅」，政府於上個財政年度、即2020至2021年共錄127.57億元，按年跌約31.3%，並屬過去五個財年最低稅收年度。

住宅及非住宅物業買賣印花稅方面，上個財年錄350.54億元，較2019至2020年348.98億元，微升0.46%。地價收入則錄887.13億元，按年跌37.4%，並屬過去五個財年最低額，惟仍佔政府總收入約16.3%。