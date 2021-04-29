本港零售市況漸見復蘇迹象，惟租金未見起色，持續於低位徘徊。由資深投資者黎永滔持有的旺角地舖，最新市傳以月租28萬元租出，較舊租大減逾四成。

代理消息指，旺角亞皆老街71號地下，面積約700方呎，新近以每月28萬元獲承租，呎租約400元。資料顯示，舖位對上舊租客為鱷魚恤（122），早年月租達48萬元，即最新租金低約41.7%。

據土地註冊處資料，上述舖位由黎永滔於2016年斥2.15億元購入，呎價高見約30.7萬元。

力寶中心呎租36元 再觸及7年低位

在家工作（WFH）等新常態帶動下，寫字樓需求持續減少，連帶租金一落千丈。其中金鐘指標甲廈力寶中心最新有單位以呎租36元租出，再次觸及近7年低位。

代理消息指，力寶中心第一座高層D室，面積約2,343方呎，最新呎租36元獲承租，每月租金約8.43萬元。事實上，該廈於2月初同樣錄得呎租36元成交，並屬自2014年、近7年以來新低紀錄。換言之，相隔兩個月，力寶中心呎租再觸及近7年低位。

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