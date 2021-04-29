全球晶片嚴重短缺，福特警告，料集團次季被迫減產50%或110萬輛車，導致今年經調整稅前利潤減少25億美元，至介乎55億至65億美元。上季福特已因車用晶片短缺，減產17%。福特股價盤後跌3.3%，報12.02美元。

福特汽車公佈業績，截至3月底止首季扭虧為盈，利潤33億美元，是10年來最佳季度業績，去年同期虧損20億美元。期內，收入362.3億美元，按年升5.5%，優於市場預期的361.3億美元；每股盈利1.12美元，每股經調整盈利0.89美元，同樣勝預期0.21美元。

福特行政總裁Jim Farley表示，集團很大程度上依賴日本瑞薩電子（Renesas），惟瑞薩工廠火災情況嚴重，晶片供應最快在7月回復正常，但全球晶片荒可能要到明年才能解決。

另外，手機行業亦深陷晶片荒。蘋果業績電話會議上，分析員針對晶片短缺問及對公司帶來的影響，行政總裁庫克警告，由於供應緊張，將打擊iPad及Mac銷售，財務總監Luca Maestri指晶片短缺令下個財季的收入減少30億至40億美元（約232億至310億港元）。庫克更指晶片半導體短缺影響許多行業，而iPad及Mac對晶片有「非常非常大」（very, very high）的需求，坦言上季還未遇到這個情況，但沒有說明短缺將持續多久。

三星（Samsung）警告，晶片短缺惡化，打亂了手機、電視及家用電器的生產，集團正着手處理晶片供應問題，並率先讓更緊急的產品採用。三星公佈第一季業績，純利7.14萬億韓圜，按年升46%，超市場預期的6.7萬億韓圜。不過，2月受德州暴雪使工廠停產等影響，估計半導體業務損失達3,000至4,000億韓圜；期內，晶片收入按年升7.76%至19萬億韓圜，營業利潤卻大減15.5%至3.37萬億韓圜。

三星料次季晶片收入將上升，但手機、智能家電等銷情可能轉跌，因晶片仍然短缺。據三星上月初向美國德州官員遞交的文件顯示，集團正考慮在亞利桑那州兩個地點、紐約以及德州，合共4個地點斥資170億美元，設立最新製程晶片廠。

《彭博》早前報道指，半導體交貨周期已由3個月拉長至16周，市場正在搶購額外晶片，如果交貨周期延長太多，市場擔心部份買家會故意多訂貨，避免供應短缺，最終導致庫存堆積，反使需求急劇下降，Susquehanna分析師Chris Rolland指出，對長遠越來越謹慎，因行業發貨量可能超過了真正需求。目前交貨周期已遠遠超出2018年高峯約14周。

此前市傳長汽（2333）重慶、徐水兩生產基地停產，當時長汽澄清並無計劃，指儘管晶片供應緊張，工廠生產受到一定程度影響，但並未停產。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略