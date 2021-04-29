中梁控股（2772）同系物管公司中梁百悅智佳，申請於本港主板上市，保薦人為華泰國際。初步上市文件披露，該公司在管項目178個，簽約管理項目432個，在管總建 築面積2,001萬平方米，簽約總建築面積6,030萬平方米，大部分業務位於長三角。

中梁百悅智佳有三大業務，分別是物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務，而物業管理服務去年所得收益的79.9%，是來自由中梁控股或其他關聯方開發的項目。中梁百悅智佳去年整體平均物業管理費每平方米為2元（人民幣，下同），由中梁控股開發的項目的物業管理費每平方米為2.1元，由獨立開發商開發的項目僅得1.7元。

員工罕有「扲荷包」貼錢入股

中梁百悅智佳上市前引入碧桂園物業（6098）斥資2.39億港元入股，佔已發行股本的6.24%。另外，中梁百悅智佳引入3名上市前投資者，有趣的是，其中兩人為公司員工，包括中梁百悅智佳執行董事李家城，及中梁控股高級副總裁馬飛入股，各斥資1,133萬及333萬元，持股7.97%及2.34%。

中梁百悅智佳去年收入7.05億元，按年增99%，溢利8622.9萬元，升80.3%；毛利率28.4%，按年跌2.4個百分點，其中社區增值服務毛利率20.2%，按年大跌37.4個百分點。

中梁百悅智佳集資所得預期將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會，進一步開發及升級信息管理系統等。

兆科眼科CFO：散戶沽貨造成壓力

由李氏大藥廠（950）分拆的兆科眼科（6622）今日首日掛牌，股價大跌14.8%，收報14.32元，一手賬面蝕1,240元，是今年以來首日表現最差的B股。

兆科眼科首席財務官馮新彥認為，股價大跌可能是散戶沽出造成壓力，但指公司在公開發售及國際配售均獲得超額認購，而定價是經過與機構投資者反覆礎商而定，認為定價決策正確。兆科眼科以招股價上限16.8元定價，公開發售超購55倍，公開發售佔比回撥至40%。

兆科眼科已建立由13種創新藥及12種仿製藥組成的眼科藥物管線。截至去年底，該公司仍未有任何銷售產品收益及盈利；去年全年虧損達7.27億元（人民幣、下同）。馮新彥預計，旗下首隻仿製藥將於今年底進行審托，預計最快明年商業化。創新藥方面，用於治療乾眼症的環孢素A眼凝膠，預計今年第三度完成Ⅲ期臨床試驗，並於第四季度提交新藥申請，料最快2023年上市。

兆科眼科引入8名基石投資者，包括Matthews Asia、新加坡GIC等，其他股東包括高瓴資本，及內地眼科醫療服務企業愛爾眼科等。該公司指，愛爾眼科作為國內行業龍頭，將與公司在藥物商業化及研發方面合作，現階段不便透露詳情。

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