隨着疫情緩和，市場普遍預期兩地將可於短期通關，物業價格或即應市反彈，不少投資者及機構紛紛「趕尾班車」入市。職業訓練局（VTC）最新斥5,316萬元購入長沙灣商廈億京廣場兩單位，並於單月豪擲逾億元入市。

據土地註冊處資料，長沙灣億京廣場2期22樓B及C室，總面積達3,568方呎，新近以5,316.32萬元易手，呎價約1.49萬元；登記買家為VTC。

事實上，VTC早於上月底已購入同廈同層D及E室，合共面積約4,596方呎，當時成交價為6,434.4萬元，呎價則為1.4萬元；即該局一個月內共斥約1.18億元入市。

翻查資料，VTC似乎獨愛上述億京廣場，早年已大手購入廈物業，包括2015年，以1.85億元購入30樓6伙、29樓兩伙，以及3個車位；及後於2019年則以約1.78億元，連購該廈12樓5個單位。連同最新購入4個單位，VTC已持有該廈17個單位，多年來合共以逾4.8億元入市。

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