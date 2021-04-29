以恒指計，港股似乎向上突破長方形阻力，有條件沿住保歷加上軸、以5天線為支持，呈現短線上升。指數上升而個股紛紛回吐，呈個別發展，其實都冇壞，起碼係慢升格局，但如果有一日，指數爆升同時二三線甚至落後股都喪彈，吸引散戶進場，反而先至最驚見頂。而家頹頹哋咁升，反而可以升耐啲，但係選股就考功夫了。

資金口味時時變，前幾日炒起生科股呢類高估值股份，但噚日生科股回吐，就由銅股、航運股呢類低PE股份回氣上，資金輪流慢速推上高估值同低估值股份，仲會持續短時間。不過，去到5月份嘅某個時間，估計美股有機會展開大調整，暫時未知道係5月初定月尾殺到，會繼續幫讀者們跟進。

小弟IG、FB推介新天綠能（956），升半成後，收市公佈季績，首季多賺五成，收入升兩成，主要靠上網電量增長44%同上網電價升3.4%推動，頗為靚仔，年度化PE竟然係超低嘅2.8倍！即使當今年首季同上年首季佔全年盈利比例一樣，首季佔全年42%，咁計嘅市盈率仍然得4.6倍，仍然係平，估計嚟緊股價表現會唔錯，已跟進戰友可考慮繼續持有。https://www.instagram.com/guyyeung/https://www.facebook.com/advanceguy1/

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