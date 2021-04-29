中國移動（941）舉行股東週年大會，主席楊杰、首席執行官董昕、財務總監李榮華透過直播參與股東週年大會。

今次股東會有約80位股東出席，但舉行途中有股東突衝入會場，向台上大喊：「以前都會寄畀我哋，（依家）小家到咁！」反映以前會寄禮品給股東，現時則沒有，令會議一度暫停。但公司只令工作人員將股東帶走，沒有解釋原因，疑「無禮送」與疫情有關。

會上有股東指中國移動在香港的5G發展過慢，楊杰指香港在去年才完成5G頻譜拍賣，亦順利投得，而內地在2019年已完成拍賣，公司正興建相關設施，會陸續推出5G服務。記者問及香港電話卡實名制對公司的影響，楊杰表示中國、以至其他國家都在採取這做法，整體而言認為對公司和社會有益處。

會上亦有股東反映公司5G投資額過高，楊杰表示過往公司已表示2020年至23年為5G投資高峯期，但公司不會大幅增加投資開支，會嚴格控制開支，因此去年投資開支按年增長不超過10%，而今年按年增長預計只是2%，料明年增長與今年相若。

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