樓市熾熱，新盤市場展開大混戰，除了本周末3間發展商港九新界同日有新盤開售外，最新恒地（012）啟德新盤The Henley I部署加入戰場，推出首批96伙，折實平均呎價26,448元，貴絕啟德首批新盤開價。入場費748.8萬元，入場折實呎價25,043 元。恒地營業（一）部總經理林達民表示，是次開價屬「克制價」，將於明日開放示範單位以及收票，周六加推，最快下周賣樓。

The Henley I推出首批單位96伙，實用面積274至889方呎，最高折扣優惠5%，折實售價748.8萬至2,771.72萬元，折實呎價24,382至31,178元，折實平均呎價26,448元，為至今首批開價最貴啟德新盤。96伙單位中，包括35伙一房單位、44伙一房半單位、14伙兩房半單位及3伙三房套單位。

入場單位為低座1樓F室，實用面積299方呎，一房間隔，價單定價788.3萬元，呎價26,365元，折實售價748.8萬元，折實呎價25,043 元。首批最貴單位為2座23樓A室，實用面擠889方呎，價單定價2,917.6萬元，呎價32,819元，折實售價2,771.72萬元，折實呎價31,178元

The Henley I首批折實呎均價高達26,448元，較鄰近會德豐今年2月開價的新盤Grande Monaco，首批折實平均呎價23,795元逾11%，更比區內目前二手屋苑龍譽，平均呎價25,318元貴4.5%。對上一個貴絕啟德的新盤，為合景泰富和龍湖地產發展的尚．珒溋，為2019年9月推出首批138伙，當時以呎均價24,310元貴絕啟德新盤，然而The Henley I開價仍然較之高出8.8%。

發展商今日首度開放兩個交樓標準示範單位，兩房單位以2座32樓C室為設計藍本，實用面積550方呎，外連露台22方呎。單位採用開放式廚房設計，附有雪櫃、微波爐等，廚房旁設一個小型儲物室。走廊貫穿兩間睡房及浴室，睡房間隔方正，主人房長形設計，連有衣帽間。

中原陳永傑：5月多個新盤競爭致The Henley I定價克制

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，THE HENLEY I今天公布首張價單96個單位，訂價克制，比市場預期低1成。全因5月一手市場十分熱鬧，九龍市區有多個新盤推售，因此在競爭下而克制出價，加上項目提供高成數按揭，銷情有保證，料首張價單單位可一Q清枱。陳永傑指，事實上，啟德區內一手新盤一房戶已全數售罄，可見備受市場追捧，THE HENLEY I為區內新增一房供應，料市場反應熱烈，預計該項目投資者佔約3成，亦相信項目可以與黃竹坑項目有互惠作用。

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