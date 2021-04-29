豪宅過億大額成交湧現。曾為亞洲樓王的西半山天匯錄得今年首宗成交，一個高層單位以1.5億元易手。單位前身為銀主盤，業主5年前在拍賣場撈底入市，勁賺逾4,000萬元。

市場消息指，天匯最新易手單位為高層B室，實用面積2,476方呎，屬4房間隔，業主原本叫價1.68億元，連1個車位，最後以1.5億元沽出，呎價60,582元。單位曾由內地客持有，於2014年斥約1.34億元向恒地（012）一手買入，其後淪為銀主盤，於2016年以1.083億元蝕賣，勁蝕近兩成，買家為資深投資者、訊匯金融集團創辦人謝兆凱，當年低價撈底，5年後沽貨勁賺4,170萬元離場。

翻查成交紀錄，天匯對上一宗同類成交為樓下一層B室，同為2,476方呎，於2018年8月以1.75億元易手，呎價逾7萬元，今次成交層數高一層反而賣平2,500萬元。

位處西半山干德道39號的天匯，曾創下全亞洲最貴分層單位紀錄。項目88樓頂層B室，實用面積4,971方呎，2017年以5.21億元售出，呎價10.5萬元，曾登上「亞洲樓王」寶座。本港樓價屢創新高，長實（1113）波老道21號今年2月成交呎價高達13.6萬元，為目前亞洲最貴樓王。

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