高山企業(0616)2019年申請強拍的長沙灣豐華工業大廈，最新獲得土地審裁處批出強拍令，拍賣底價為8億元，較2019年時申請時提出逾4.14億元的估值，高出約92.8%。

根據土地審裁處文件顯示，豐華工業大廈位處荔枝角青山道646至648號，地段面積9,206方呎，現為1幢7層高工廈，樓齡至今61年，若以地積比率約12倍作重建發展，可建總樓面約11.05萬方呎。申請人早於申請時，已經持有90.83%業權，未能收購的單位有3個，最新則餘下2個單位並未成功收購。

相關強拍令的判詞提到，相關建築物樓齡甚高，申請人亦曾委託結構工程師對該舊樓進行結構評估，顯示該建築結構設計已經過時，維修情況欠佳，部分位置石屎出現裂縫和剝落的情況。法庭亦認為翻新並不符合成本效益，由於申請人已採取一切合理步驟取得全部業權，故批出強拍令。

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