【本報訊】恒地（012）上水古洞新盤高爾夫．御苑，近期出現一位神秘富婆密密掃貨，兩個月內動用2.5億元大手掃入16伙，為中聯辦前年斥2.5億元購入觀塘凱滙20個單位後，近兩年一手市場最大宗掃貨個案。富婆近半年在新界古洞已掃入19伙，涉資3.7億元，淨交稅逾5,600萬元，反映對古洞北發展前景有信心。

據土地註冊處及代理消息指，高爾夫．御苑8座8樓至26樓A及B室共16個單位，全屬三房大單位，面積961至1,048方呎，今年3月以來獲同一名買家分批購入，成交價1,424.103萬至1,685.19萬元，總成交金額2.5億元，平均呎價逾1.5萬元。資料顯示，該批單位登記買家全為趙志芬。古洞北首幅官地以逾86億元天價賣出後，高爾夫．御苑昨亦錄成交，8座8樓B室以約1,424萬元成交，有指買家屬同一名富婆。

年約60歲 從事貿易生意

趙志芬背景神秘，有指為一名年約60歲、從事貿易生意的中港女商人，現居於中半山富滙豪庭一個市值逾1億元的豪宅。所謂春江水暖鴨先知，富婆早於去年11月已大手買入上水御林皇府3幢獨立屋，每間作價3,780萬至4,600萬元，涉資1.263億元，平均呎價1.4萬元。有區內代理透露，富婆認為區內樓價低水，抵買過港島區，故買完一間又一間，相信陸續有來。被問到富婆背景，該代理指：「好神秘」，她睇樓都是一人行事，不見有司機接送，打扮樸素，由地產代理接載睇樓。

去年11月以來，富婆在新界北區買入最少19個單位，涉資3.76億元，而且每次買樓都要額外支付15%辣招稅，單計交稅已要逾5,600萬元﹔其買入御林皇府的兩幢洋房，毋須按揭Full pay買入，豪氣情況令人咋舌。

2001年起已投資豪宅

該名女豪客自2001年起已入市豪宅，最初斥720萬元買何文田加多利大廈單位，四年間轉手賺318萬元或44%。2001年至2007年間，則一共斥資超過1.7億元掃入9伙香港半山及九龍豪宅貨，單是2007年，就買入7間豪宅，包括尖沙嘴港景峰、中半山時和大廈及山頂花園。最貴價是中半山富匯豪庭2座中層A室，實用1,933方呎，當時買入價5,124.3萬元，仍未放售，有傳是其現居地。屋苑去年同類成交呎價達5.8萬元，以此推算，該大宅料市值1.14億元。上述她購入的豪宅貨至今沽出4間，獲利逾4,434萬元；手上持有單位則至少值1.67億元。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚對於大手投資客轉戰古洞區，質疑：「真係咁抵買咩？」他解釋，新界樓價已非十多年前水平，呎價已升至過萬元，不少新盤呎價達1.5萬元，相信投資「水位」不及以往市區的新發展地區，如九龍站上蓋物業等。

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