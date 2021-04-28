【本報訊】立法會昨通過本年度財政預算案後，本港股票印花稅稅率將由目前買賣雙方各付0.1%，提高至0.13%。港交所（388）代理集團行政總裁戴志堅在季度業績會上表示，市場已消化相關消息，未來會配合政府有關調整印花稅率的工作，但就指加稅後對港股交投影響仍需時觀察。港交所會繼續研究可否透過增加市場流通量、交易等以增加收入。

受惠港股今年初開局造好，港交所首季收入及其他收益，以及盈利均創下季度新高，收入按年升49%至59.56億元；盈利按年升70%至38.4億元。期內港交所亦刷新多項交易紀錄，包括港股日均成交額達2,244億元，按年升86%，而滬深港通北向及南向的日均成交額分別達1,268億元人民幣及608億元，同樣破季度新高。

港股踏入4月份後，日均成交明顯縮減至近1,600億元。戴志堅指出，4月份成交按年比較仍高出20%，市場流通性依然高，另外一大部份的成交是由新經濟股帶動，一些影響大型新經濟股的政策，將影響未來交投量。

港交所首季新股市場強勁，累計有32隻新股上市，總集資額達1,366億元，為去年第一季集資額的逾9倍，按首次公開招股集資額計算，便位列全球第三。港交所日後會探討不同方向增加上市途徑。至於該所正研究特殊目的收購公司（SPAC）上市機制，則未有細節及時間表。

未知中概股何時納港股通

港交所於收市後舉行股東周年大會，會議不設問答環節，惟場內有小股東嗌出問題，問及阿里（9988）等第二上市的中概股何時能獲納入「港股通」。港交所主席史美倫回應稱，此並非香港單方面可決定的事情，已不斷與內地監管機構密切聯繫，「我喺到講唔到時間表畀大家聽，但我哋會盡最大嘅努力。」

有小股東「翻舊賬」問到前年港交所收購倫交所失敗一事，董事會有否汲取教訓。史美倫表示，無論是成功或失敗的經驗均會汲取，並強調經歷過「不尋常的經驗」後，已學到日後若進行併購時，要多加注意的事項。她又表示，新一任行政總裁歐冠昇將於下月履新，董事會期待與歐合作。

港交所績後走低0.25%，收報488.8元。資深基金經理溫鋼城表示，近來業績符預期股份多數都是下跌收場，「資金傾向轉炒另一隻業績股」，加上港股成交趨向淡靜，料該股後市以窄幅上落為主，區間為430元至500元。華盛証券證券分析師聶振邦亦指，部份投資者或已考量港交所首季成績未能延續至第二季，故對其前景有所保留，後市要視乎新股市場能否重新發威，料500元阻力仍然明顯。