若要數本週金融市場大事，絕對可以用多事之「週」形容。

不是嗎？先說說外圍，除了聯儲局舉行公開市場委員會議息會議，當然結果亦是合乎預期，仍然是按兵不動。還有一眾藍籌大企業公佈業績，由兩隻貴為美國三大指數成份股，蘋果（AAPL）和微軟（MSFT）的季度業績，以及同樣是恒生指數成份股的，以資產值計為歐洲最大銀行滙豐控股（005），以及不計數字貨幣交易所Coinbase（COIN），估值全球數一數二貴的港交所（388）。

熟悉我的讀者都會知道，我的聲音經常會在香港電台出現，包括逢星期四和五早上八時，香港電台第二台《晨光第一線》丶第一台《一桶金》丶普通話《E線金融網》和英文台《Money Talk》。昨日中午跟勞家樂主持《一桶金》Phone-in節目，被問到如何分析港交所業績，回答內容節錄如下：「單單看港交所純利，甚至滬深港通相關收入，的而且確較預期為佳。然而，我們不要忘記，今年首季二月份，恆指一度高見33,100點水平，及後指數輾轉回落，成交金額同樣萎縮，加上有好多隻大型第二上市新股掛牌，可以預期的情況是，不論是指數了成交金額，還是港交所業績，同樣可能於今年首季短線見頂。傳統上，五窮丶六絕丶七翻身，即使今年不會完全複製，估計第二季市場表現亦不會好得到哪裏去，雖然亦沒有太大下跌空間，但成交金額要突破今年第一季基本上是沒有可能。港交所短期股價表現，個人認為不可能像滙控那樣，公佈季度業績後，股價連續兩日做好，即使放一兩下煙花，很快便有『散落四周』。」

言猶在耳，筆者在滙豐公佈業績前的中午，在個人YouTube Channel《Finance事Up》早已預期，由於滙控業績較預期佳，加上管理層指出今年八月份公佈上半年業績，或有機會公佈一次性派息，由於市場原本認為滙控要在2022年，才能回歸正常派息政策，現在看來今年有機會排一次季度派息，相當於一個小小的Bonus，對股價當然帶來刺激作用。話雖如此，個人認為滙控短期仍受制於50元阻力位。

那麼港交所股價呢？即使計入未來仍有大量中概股回歸，以及滬深港通收入持續增長的憧憬，現價計估值仍然遠高於紐約證券交易所母公司Intercontinental Exchange（ICE）和納斯達克證券交易所（NDAQ）。還有另外一點，就是雖然中美關係持續緊張，現在仍然有大量中概股有意到美國上市，紐約證券交易所chief China Representative Vera Yang表示，目前最少有60間中國企業準備在紐交所掛牌上市。

這些中概股的如意算盤，或許會事先到美國上市，然後才來香港第二上市。

美國香港上市地位，兩次市場集資計劃。一句講晒Why not both！

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資得機 Finance事Up

http://youtube.com/c/dickiewong‬

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略