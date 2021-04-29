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港航訓練大樓遭銀行入稟收地 發言人：正在溝通

7小時前
香港航空訓練大樓於2016年動工，2019年啟用。

香港航空旗下香港航空訓練中心有限公司，遭內銀興業銀行入稟，要求交還其抵押的赤鱲角機場用地，該地目前為已落成的香港航空訓練大樓。港航回覆指，正在就此事宜與銀行進行溝通，身為一家私人公司，不評論財務活動，暫沒有其他補充。

入稟狀顯示，答辯人香港航空訓練中心有限公司，於2019年9月將佔地5,858平方米的用地兩度抵押予興業銀行換取貸款，但港航未有還款，興業於是要求法庭頒令收回土地。

入稟狀未有顯示借貸金額。本報2018年曾報道，香港航空訓練中心有限公司當年10月25日向興業銀行（香港分行）借取循環貸款，額度高達10億港元。

香港航空訓練大樓於2019年啟用，是繼國泰及港龍後，本港第3家飛行培訓中心，該大樓設有24個訓練教室、12個模擬駕駛艙泊位等。有關土地分租的期限至2047年。

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