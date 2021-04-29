【新增股價表現、電話會議內容】

渣打（2888）截至今年3月底止首季法定稅前溢利14.13億元（美元‧下同），按年增59.5%，期內經營收入39.39億元，按年跌9%，支出則稍為增加6.8%至25.28億元。績後股價高見55.2元，收報55.05元，升4.36%。

業績優於預期關鍵在於信貸減值大幅減少，首季僅減值1,700萬元，較去年同期的9.62億元大為收窄。該行指出，期內第一及第二階段撥回淨額3,500萬元，已反映宏觀經濟變數改善，及額外撥回1,400萬元；第三階段資產減值減少4.5億元至5,500萬元，並指本季度並無新的重大風險承擔。

資本依然充裕，截至3月底，普通股權一級資本比率14%，按年增加0.6個百分點，屬於集團目標範圍13%至14%的最高水平。集團指正在就今年上半年累積2021年臨時普通股中期股息，有關股息按去年已付普通股股息三分之一或每股3仙的公式計算，預計審慎監管局將在半年度業績公佈前更新可派發的中期普通股股息。

按地區劃分，香港今年首季收入有9.49億元，按年微跌0.8%，支出則稍為減少700萬元，至4.75億元；在信貸減值減少情況下，首季香港區稅前基本溢利提升18.5%至4.48億元，佔集團稅前基本溢利14.46億元的31%；新加坡市場虧轉盈，首季稅前基本溢利2.54億元，主要是收入升兩成及信貸減值有淨回撥所致；中國期內稅前賺1.75億元，按年升1.08倍。

該行行政總裁溫拓思表示，首季多個市場均展現經濟復蘇，促使交易量及盈利能力提升，當中金融市場及財富管理業務的表現突出，財富管理業務甚至取得歷來最好的季度業績，儘管利率低企，但預計基本業務動力將於今年下半年帶動收入增長。

財務總監賀方德表示，渣打若干較大型市場在未來幾個季度將繼續推動全球經濟走出衰退，儘管美國財政刺激措施的規模及疫苗推出的速度已顯著改善全球經濟前景，但是仍然預計經濟復蘇將會起伏不定且分佈不均。

他續提到，基於目前經濟背景樂觀，增強對實現2021年全年度指引的信心，尤其是淨息差已經大致穩定，預計收入將在今年下半年重拾增長，全年度收入則將與2020年全年度相若，2022年全年度收入可望重返增長率5至7%的中期指引水平，至於全年支出將按年略微增加，主要是銀行持續投資數碼能力，惟應保持在100億元以下； 貸款損失率則可能介乎或低於35至40個基點的中期指引範圍，故預計今年度的減值支出將按年大幅減少。

被問到渣打會否競投花旗部份亞洲零售業務，賀方德在電話會議上回應，會作出研究，又指渣打現有版圖的業務已有一定規模，又承認規模效應的重要性，惟目前談及收購的可能是言之尚早。他又表示，非常關注印度的疫情發展，會盡力協助當地員工及客戶渡過難關。

他又提到集團現有800間分行，隨用戶使用銀行服務習慣改變，未來幾年計劃削減一半分行，並會將部份分行升級，提供更多財富管理產品，預計重組分行費用5億美元，大部份會在今個財年反映。

另外，為提升效益，渣打又計劃中長期會削減三分一的辦公室空間，較早前《彭博》引述知情人士指，渣打正考慮縮減新加坡辦公室空間，或成為當地近年最大刀闊斧減樓面面積的銀行。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略