今年以來官場一直有風聲指要整頓香港的房屋問題，奈何香港樓市就如平行時空：樓價指數按月連升3個月創20個月新高、黃竹坑新盤晉環三萬元一尺、古洞住宅地中標價較預期上限高逾40%，完全與政府政策背道而馳，在這個咩都講政治正確的時代實在是要不得，亦有損政府的管治威信。現時政府在推行疫苗注射方面已因交不到功課心急如焚、藥石亂投，所以不能任由樓市和發展商繼續為特首添煩添亂，所以本人在此提議一個一箭雙雕的方法作參考。

該方案叫「樓市疫苗氣泡」，主要以現時食肆的疫苗氣泡作藍圖。首先，所有地產經紀必須先注射疫苗，唔打針冇得見客，只能轉做後勤。然後顧客方面，唔打針唔可以睇樓，打一針可以星期一至五下午6時前睇樓，打足兩針就可以一星期七日睇樓至凌晨12點。再進取一點，甚至可以於按揭方面落手：唔打針做唔到按揭，打得越多針按揭成數就越高。如果政府實施此政策，只會有兩個結果可能出現：其一就是樓市因港人唔肯打針而成交萎縮、樓價下跌，然後終於解決房屋問題；其二就是港人為買樓而主動去打針，疫苗接種比率大幅上升。無論是哪個結果，都符合政府的政策方向，然後又可以向北大人領功。

做所有事都要以科學為本，新盤開售大量人群聚集、經紀睇樓接觸不同人士，本身就有傳播風險，我實在睇唔到點解樓市參與者有特權唔打針，而且毅然向本港地產市場實施防疫措施，更可顯示迎難而上的處事風格，所以林鄭如肯採納此意見，相信能夠挽回不少分數。

神仙丁

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