中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門，聯合對部分從事金融業務的網絡平台企業進行監管約談。騰訊 （700） 、京東 （9618） 旗下京東金融、字節跳動、美團 （3690） 旗下美團金融等13家網絡平台企業實際控制人或代表參加約談。至於早前已被三度約談、面臨五大整改方案的阿里巴巴（9988），則不在名單上。

金融管理部門指出，近年網絡平台企業普遍存在無牌或超許可範圍從事金融業務、公司治理機制不健全、監管套利、不公平競爭、損害消費者合法權益等嚴重違規問題。此次聯合監管約談的從事金融業務的網絡平台企業，具有綜合經營特徵且業務規模較大、在行業內有重要影響力、暴露的問題也較為典型，必須率先嚴肅糾正。

金融管理部門提出七大整改要求，一是堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營。二是支付回歸本源，斷開支付工具和其他金融產品的不當連接，嚴控非銀行支付賬戶向對公領域擴張，提高交易透明度，糾正不正當競爭行為。三是打破信息壟斷，嚴格通過持牌徵信機構依法合規開展個人徵信業務。四是加強對股東資質、股權結構、資本、風險隔離、關聯交易等關鍵環節的規範管理，符合條件的企業要依法申請設立金融控股公司。五是嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，落實投資入股銀行保險機構 「兩參一控」要求，合規審慎開展互聯網存貸款和互聯網保險業務，防範網絡互助業務風險。六是規範企業發行交易資產證券化產品以及赴境外上市行為。禁止證券基金機構高管和從業人員交叉任職，保障機構經營獨立性。七是強化金融消費者保護機制，規範個人信息採集使用、營銷宣傳行為和格式文本合同，加強監督並規範與第三方機構的金融業務合作等。

參加約談的企業表示，將高度重視自查和整改工作，在金融管理部門的指導下，全面對標金融監管要求，制定整改方案，認真落實到位。

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