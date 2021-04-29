面對疫情，很多生意人叫苦連天。但久不久，你我總會聽說過有些朋友，因為一些離奇的原因，偏偏在這個最壞的時候發了達。

是的，我身邊就有這樣的一個舊同學—— Ronny，真係一聽個英文名就知寸嘴。

意氣風發的Ronny，還公然在舊同學群祖奚落我：「唔知搵 private banker投資賺得多啲，定我賺得多啲呢？120% 一年，對你哋嚟講算難定唔難？

勝者為王，我當然不會在沒有贏面的情況下反擊，而且我深信，他如此囂張，從佛家角度看，其實就是種下口業。

因果自會懲罰他，我又何須多言。

想不到，隔了沒有兩天，Ronny 幾乎跪了在我面前。

「葉神，呢舖你真係要救救我。」

咁快輸晒？

「唔係呀，Amy 真係越嚟越 chur，噚日佢屈我同佢睇戒指，好彩我醒，特登唔帶銀包。但係咁樣落去唔係辦法，我真係可能俾佢迫到婚。」有錢有咩用，原來做人咁苦。

一直不是太明，迫婚是甚麼概念，到底點迫呢？

揸支槍指住你個頭，定係搵把刀準備𠝹入大動脈？

如果唔係，佢迫你結，你又唔想結，好簡單，學嗰位神棍YouTuber話齋，咪quit囉。

「飛佢？你估咁易咩。」算啦，家家有本難念的經，我都不想深究到底有何難處。

「唔明，」我問，「咁你想我幫你啲咩？」

Ronny 再為自己倒了一杯威士忌，一喝而盡，看得我很心痛。

「你都真係夠兄弟，我唔開心，你個樣仲唔開心過我。」佢飲緊一支，我平時都會就住嚟飲嘅酒，佢仲要已經吹咗四份一支，我點可能開心？

「唔好再飲喇，我點幫到你呀。」

「你咪有個上師有求必應嘅，可唔可以叫佢教吓我點樣化解呢個劫？」

「上師係活佛轉世，」我實在覺得他的要求很荒唐，「點會教你呢啲嘢？」

「Marcus，」他竟然眼泛淚光，「我真係唔想同佢結婚，你可唔可以幫幫我，當係我欠你，當係我……」

「得，唔使再講，唔會再有下次。」

我發了一個訊息給上師，一路寫訊息一路罵自己為甚麼要應承他。

怎料上師秒覆：「慈悲沒有敵人。」

「喂大佬，」他 O 嘴，「唔明喎。」

佛學裏：慈是給予別人安樂，悲是解脫別人痛苦。

「即係點呀？」他繼續 O 嘴。

「即係叫你對人好啲囉。」

「我唔係問你呀，你問下上師啦。」

再發短訊過去，再次秒覆。

「既然你的朋友跟女朋友在一起不快樂，她又怎可能快樂？男的苦，女的也苦。對女的好一點，男的苦自然會沒有，女的苦自然也會沒有。」

去到呢度，相信大家同 Ronny 一樣，都聽到 O 晒嘴。

但Ronny竟然完完全全相信了上師，一點都沒有懷疑過他的忠告。靜思了好一陣子，Ronny 突然大力拍了自己的大腿一下：「好，既然都避唔開呢個劫，我決定由呢刻開始，對Amy前所未有咁好。」

神奇的事，就由他這個誓言開始發生了。

一星期後。

Amy 生日，幾個人去了 Ronny 的家為她慶祝。

晚飯吃完，Ronny 捧了一個蛋糕出來，是他自己親手弄的。

Amy 看到蛋糕，有點不知所措，原因並不是太感動，而是，根據Amy的朋友解釋， Amy一向很討厭忌廉這東西。偏偏，厚厚的忌廉鋪滿了整個蛋糕。

Ronny 不是有意的，而是他專注地跟著recipe整蛋糕的時候，完全忘了Amy不喜歡忌廉這個事實。他看到Amy的樣子，不停sorry，但Amy竟然突然展顏一笑：「傻豬，唔緊要呀。」

輕輕吹蠟燭，輕輕切蛋糕。

「我幫你哋分啦，」其中一個朋友提議。

「唔使，」Amy對著Ronny甜甜一笑，「我想食晒佢。」

「吓？」各人異口同聲。

一啖一啖，一層一層，慢慢地，但明顯毫不享受地，Amy 嘗試 K.O 整個蛋糕。然後吃到一半，當所有人正以為吃到目光呆滯的她正要放棄之際，Amy做了一件匪夷所思的事——把雙手插入蛋糕裏面，然後不停挖不停挖不停挖。

有些朋友被嚇得躲了在我身後，因為各人都以為 Amy 撞邪了。

「冇嘅？」挖到滿手忌廉的 Amy 沒有再挖，抬頭看著 Ronny 問，「點解冇嘅？」

「冇咩呀？」Ronny 不解。

「戒指呀！」滿口滿手滿肚都是忌廉的Amy咆哮。

Ronny 好像load了一陣，然後大笑起來說：「吓？你以為我放咗隻戒指喺蛋糕裏面，同你求婚吖？」

人，一旦太在乎，是會蠢起來的，恨嫁的女人是一個很好的例子。

捧著肚子大笑的Ronny，顯然沒有注意到Amy殺氣騰騰的向著他衝過去。

「Son of a bitch！」Amy把剩餘的忌廉蛋糕壓了在 Ronny 的臉上。

Ronny 被推得往後退了幾步，終於失去平衡跌倒在地上。「八婆，」他從地下站起來說，「我咁辛苦整個蛋糕畀你，你咁對我？」說時遲那時快，蛋糕已經反壓了在 Amy 的臉上。

就這樣，一個斗大的客廳便變成了一個 cream fight 的擂台。

眾人好不容易才把他們分開，再幾經辛苦才把Amy帶走。

被拉到門口的Amy，臨走前目露兇光地說了句：「We are over！」

門終於關上，剛才發生的一切太不真實。如果不是現場滿地的忌廉，也許我會懷疑剛才只是一場夢。

屋內，除了我和Ronny，便是凝固的空氣。

我看著他，他看著我。

「Are you okay？」我搭著他的膊頭問。

他呆呆的樣子，突然綻起燦爛的笑容。

「原來慈悲呢條橋，」他緊緊的抱著我說，「真係 work 㗎。」

「What？」

「你睇吓我，」他仍然滿臉忌廉，「I am single again！」

咦，係喎。

喂，但慈悲並不是一條橋呢。

不過算啦。

種善因得善果，在很多人心目中，都是一個疑幻似真的傳說。

直到發生在你身上，你才會知道，這個傳說，其實是一條通往福報的路。

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