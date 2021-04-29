華爾街傳來悲劇，外媒報道著名價值投資者Charles de Vaulx，生前擔任美國資產管理公司International Value Advisors（IVA）主席兼首席投資官，據報周一從其辦公室跳樓自殺身亡，終年59年，留下妻子及兩子女。
翻查資料Charles de Vaulx於08年與其他三名合夥人創辦IVA，全盛時期管理超過200億美元，但其投資策略在上年疫情其間大受打擊，以致投資者紛紛贖回資金，令IVA資產縮減至30億，最終IVA宣佈旗下兩隻基金清盤。
令人遺憾之處就在基金被人拋棄，其持股紛紛反彈，翻查IVA旗下一隻IVA Worldwide Fund-Class I基金，頭5大持股年內升幅︰寶馬BMW升16%、日股astellas pharma升1%、巴郡（BRK.A）升19%、Compagnie Financiere Richemont升17%及Newmont（NEM）升4%。
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